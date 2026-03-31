Цель партнерства украинской и японской компаний – масштабирование производства дронов-перехватчиков, рассказали на пресс-конференции, посвященной партнерству компаний, CEO Terra Drone Corporation Тору Токусиге и CEO Amazing Drones Максим Клименко. Проект презентовали на пресс-конференции, которую посетил 24 Канал.

Характеристики Terra A1: что известно о новом дроне-перехватчике?

Клименко рассказал, что компания сотрудничает с различными подразделениями и собирает их фидбек, чтобы адаптировать дрон к реальным условиям войны.

В Amazing Drones говорят, что Terra A1 создавали как быстрое и относительно недорогое решение для перехвата воздушных целей.

Обратите внимание! Сумма инвестиций не разглашаются, но известно, что общий объем инвестиционного фонда корпорации составляет 10 миллионов долларов.

Дрон-перехватчик Terra A1 / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Интересно! Дрон развивает скорость до 300 километров в час, имеет дальность полета 30–35 километров и продолжительность полета 14–15 минут. Разработчик также показал технические параметры на слайдах, где отдельно указано использование ELRS/TBS для управления, частоты 915 МГц и 2,4 ГГц, а также видеосвязь через аналог 5,8 ГГц или DJI Digital.

Клименко отметил, что команда постоянно дорабатывает продукт под изменяющиеся условия войны.

Мы хотим масштабировать продукцию, и конечно, думаем об экспорте и глобальные продажи,

– отметил руководитель Amazing Drones, добавляя, что развитие не останавливается, потому что угрозы быстро меняются.

Из-за того, что сейчас производство еще не конвейерное, две единицы дронов-перехватчиков составляет один человек в день. В то же время после налаживания серийного выпуска производство должно существенно ускориться.

CEO Terra Drone Corporation Тору Токусиге и CEO Amazing Drones Максим Клименко / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Еще одна важная деталь – цена. В компании говорят, что Terra A1 должна уложиться в диапазон 2,5–3 тысячи долларов за единицу, а в перспективе к комплексу планируют добавить наземную станцию. Именно ставка на относительно низкую стоимость, быстрое развертывание и масштабирование делает проект потенциально заметным для украинского рынка дронов-перехватчиков.

