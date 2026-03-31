Цель партнерства украинской и японской компаний – масштабирование производства дронов-перехватчиков, рассказали на пресс-конференции, посвященной партнерству компаний, CEO Terra Drone Corporation Тору Токусиге и CEO Amazing Drones Максим Клименко. Проект презентовали на пресс-конференции, которую посетил 24 Канал.
К теме Первая инвестиция в украинские дроны от Японии: что известно о сделке Terra Drone с Amazing Drones
Характеристики Terra A1: что известно о новом дроне-перехватчике?
Клименко рассказал, что компания сотрудничает с различными подразделениями и собирает их фидбек, чтобы адаптировать дрон к реальным условиям войны.
В Amazing Drones говорят, что Terra A1 создавали как быстрое и относительно недорогое решение для перехвата воздушных целей.
Обратите внимание! Сумма инвестиций не разглашаются, но известно, что общий объем инвестиционного фонда корпорации составляет 10 миллионов долларов.
Дрон-перехватчик Terra A1 / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
Интересно! Дрон развивает скорость до 300 километров в час, имеет дальность полета 30–35 километров и продолжительность полета 14–15 минут. Разработчик также показал технические параметры на слайдах, где отдельно указано использование ELRS/TBS для управления, частоты 915 МГц и 2,4 ГГц, а также видеосвязь через аналог 5,8 ГГц или DJI Digital.
Клименко отметил, что команда постоянно дорабатывает продукт под изменяющиеся условия войны.
Мы хотим масштабировать продукцию, и конечно, думаем об экспорте и глобальные продажи,
– отметил руководитель Amazing Drones, добавляя, что развитие не останавливается, потому что угрозы быстро меняются.
Из-за того, что сейчас производство еще не конвейерное, две единицы дронов-перехватчиков составляет один человек в день. В то же время после налаживания серийного выпуска производство должно существенно ускориться.
CEO Terra Drone Corporation Тору Токусиге и CEO Amazing Drones Максим Клименко / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
Еще одна важная деталь – цена. В компании говорят, что Terra A1 должна уложиться в диапазон 2,5–3 тысячи долларов за единицу, а в перспективе к комплексу планируют добавить наземную станцию. Именно ставка на относительно низкую стоимость, быстрое развертывание и масштабирование делает проект потенциально заметным для украинского рынка дронов-перехватчиков.
Что известно о партнерстве Amazing Drones и Terra Drone?
- Японская Terra Drone Corporation первой среди японских компаний инвестировала в украинскую оборонно-технологическую отрасль.
- Terra Drone Corporation – международная технологическая компания со штаб-квартирой в Японии и один из мировых лидеров в сфере беспилотных технологий и Advanced Air Mobility (AAM). Она работает с миссией Unlock “X” Dimensions, объединяя различные технологические направления для создания инновационных решений и новой инфраструктуры.
- Amazing Drones – украинская defense-tech компания из Харькова, которую основали как украинские инженеры, так и военные. Компания занимается разработкой и производством дронов-перехватчиков на основе опыта применения в реальных боевых условиях.