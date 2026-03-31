У Terra Drone заявили, що планують розширювати діяльність в Україні та масштабувати технологічну експертизу, сформовану в умовах реальних бойових дій, для міжнародних проєктів, повідомляє 24 Канал з пресконференції. Компанія називає оборонний сектор ключовим напрямом для формування стійкої інфраструктури нового покоління.

Що стало поштовхом до інвестиції?

У компанії наголошують, що останні роки глобальне безпекове середовище суттєво змінилося, а повномасштабна війна в Україні показала, що недорогі безпілотні системи при масовому застосуванні здатні змінювати логіку сучасного бою.

На цьому тлі Terra Drone вирішила вийти на ринок оборонних технологій і робить ставку на рішення, які поєднують доступність, масштабованість і швидке реагування. Amazing Drones, за повідомленням компанії, розробляє дрони-перехоплювачі, адаптовані до умов активного застосування радіоелектронної боротьби та глушіння.

Цікаво! Інвестиція стала можливою після відвідування представниками японської компанії виставки Brave1 Defense Valley у 2025 році, зазначили в оборонному кластері Brave1.

Перехоплювач від Amazing Drones / Фото Amazing Drones

У компанії зазначають, що її технології й практичні розробки народилися безпосередньо в умовах війни. Партнери підкреслюють, що нове покоління перехоплювачів може доповнити або частково замінити традиційні дорогі системи перехоплення. Серед заявлених характеристик – відносно низька вартість виробництва, потенціал масштабування та швидкість реагування.

Важливо! Такі дрони можуть долати до 32 кілометрів і розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину, що перевищує типовий показник безпілотників типу "Шахед". Також зазначається, що завдяки низькому рівню шуму, низькій тепловій сигнатурі, електричному двигуну та часу польоту до 15 хвилин один пристрій може виконувати повний цикл – від спостереження за повітряним простором до виявлення та нейтралізації цілей.

Події, які ми спостерігаємо, зокрема на Близькому Сході, демонструють, що у сучасних конфліктах одним із ключових факторів безпеки є наявність ефективних дронів-перехоплювачів, здатних протидіяти таким загрозам, як дрони-камікадзе (баражуючі боєприпаси). У пошуку ефективних рішень я особисто неодноразово відвідував Україну під час війни, де мав можливість вести прямий діалог з інженерами та представниками галузі,

– заявив Тору Токусіге, CEO Terra Drone Corporation.

За його словами, поєднання практичного досвіду Amazing Drones, здобутого у реальних бойових умовах, з експертизою Terra Drone у сфері масового виробництва та контролю якості є важливим кроком у формуванні оборонної інфраструктури нового покоління. Це партнерство дозволить забезпечити світ надійними рішеннями, перевіреними у бойових умовах, що сприятиме зміцненню міжнародної безпеки та стримуванню загроз.

У Amazing Drones теж говорять про перехід від волонтерської ініціативи до серійного виробництва.

Те, що починалося як волонтерська ініціатива інженерів та військових, сьогодні перетворилося на важливий виробничий хаб, спрямований на захист нашої країни. Партнерство з глобальною компанією такого рівня, як Terra Drone, є важливим етапом переходу від прототипування до стабільного серійного виробництва… Ми розраховуємо, що це партнерство дозволить нашим розробкам рятувати більше життів у різних країнах світу,

– додає Максим Клименко, CEO Amazing Drones.

У Terra Drone також заявили, що планують прискорити розробку та постачання ширшого спектра безпілотних систем, зокрема дронів-перехоплювачів, FPV-дронів, розвідувальних безпілотників і безпілотних надводних апаратів. Компанія розраховує працювати з партнерами в Японії, Європі, США та інших регіонах, щоб задовольняти зростаючий міжнародний попит на оборонні технології.

Що відомо про компанії?