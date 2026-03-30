Росіяни навчають особовий склад на окупованих територіях застосуванню дрона-перехоплювача "Йолка". Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на авіаційного експерта, директора з розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського.

В чому загроза "Йолки"?

На думку експерта, мовиться про рішення, яке працює у площині візуального захоплення цілей і може використовуватися як засіб протидії українським розвідувальним дронам. Водночас Храпчинський вважає, що небезпека для України зростатиме не через сам факт появи такої системи, а через можливість Росії швидко наситити нею значні території.

Храпчинський пояснив, що "Йолка" належить до рішень, які працюють на малих висотах і базуються на візуальному контакті та візуальному захопленні цілі. На його думку, це близьке до тих підходів, які вже застосовують українські сили, однак проблема полягає в обмеженій дальності роботи таких систем.

"Йолка" має ті самі проблеми – залежність від метеоумов і як наслідок – погане наведення та погане захоплення цілі. Відсутні додаткові засоби – радіолокаційне захоплення. Це примітивний засіб на малих висотах, який може захищати,

– зазначив експерт, додавши, що головний ризик пов’язаний із серійним виробництвом і швидким розгортанням.

Храпчинський підкреслив, що Росія має більший ресурс для масштабування таких рішень, ніж Україна. Саме тому, за словами Храпчинського, росіяни можуть швидше створити велику кількість мобільних вогневих груп із подібними засобами, тоді як Україні буде складніше повторити такий темп. Крім того, вони протидіятиметь українським розвіддронам на фронті.

Тут загроза виключно в масштабуванні цієї технології і насиченні нею території, – зазначає Храпчинський.

Окремо експерт звернув увагу на те, що Росія паралельно розгортає систему контролю повітряного простору. Мовиться про вежі з різноманітними сенсорами та засобами радіолокації, зокрема антенами фазованих решіток китайського виробництва, які можуть допомагати завчасно виявляти повітряні цілі та наводитися на них іншими засобами.

Експерт наголошує, що впровадження Росією цих систем заважатиме Україні, тому треба шукати рішення проти ефективного відеозахоплення російськими дронами.

Як дрони перехоплювачі використовують на війні?