Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Росія співпрацює з Китаєм, покращуючи власні безпілотники. Вже давно були повідомлення, що ворог почав ставити турбореактивні двигуни на "Герані". Хтось називає це "ракетою-дроном", але все ж це дрон з реактивним двигуном.

Чи реально боротися проти таких дронів?

За словами Світана, хоч дрони-перехоплювачі поки безсилі проти таких безпілотників, але Україна має варіанти, як їм протидіяти. До прикладу, свого часу Велика Британія розробила для України комплекс ППО Raven. Фактично це вантажівка з аналогами ракет класу "повітря – повітря" Р-73 з інфрачервоною системою самонаведення.

Зверніть увагу! Видання Forbes повідомило, що Росія у 2025 році почала використовувати безпілотник "Герань-3". Вже у 2026 році були повідомлення про "Герань-5", крейсерська швидкість якого 450 – 600 кілометрів за годин.

Комплекси RAVEN та їхні зможуть легко знищувати "Герані" з реактивними двигунами. Це не має стати великою проблемою.

Будь-який турбореактивний двигун залишає великий тепловий слід. Будь-яка ракета такого типу фактичного його дожене. Маємо працювати над масовим виробництвом ракет з інфрачервоною системою наведення. Нічого страшного зараз немає. Просто маємо працювати з цією загрозою,

– зазначив Світан.

Що відомо про "Герань-5"?