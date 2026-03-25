Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия сотрудничает с Китаем, улучшая собственные беспилотники. Уже давно были сообщения, что враг начал ставить турбореактивные двигатели на "Герани". Кто-то называет это "ракетой-дроном", но все же это дрон с реактивным двигателем.

Реально ли бороться против таких дронов?

По словам Свитана, хоть дроны-перехватчики пока бессильны против таких беспилотников, но Украина имеет варианты, как им противодействовать. К примеру, в свое время Великобритания разработала для Украины комплекс ПВО Raven. Фактически это грузовик с аналогами ракет класса "воздух – воздух" Р-73 с инфракрасной системой самонаведения.

Обратите внимание! Издание Forbes сообщило, что Россия в 2025 году начала использовать беспилотник "Герань-3". Уже в 2026 году были сообщения о "Герань-5", крейсерская скорость которого 450 – 600 километров в час.

Комплексы RAVEN и их смогут легко уничтожать "Герани" с реактивными двигателями. Это не должно стать большой проблемой.

Любой турбореактивный двигатель оставляет большой тепловой след. Любая ракета такого типа фактического его догонит. Должны работать над массовым производством ракет с инфракрасной системой наведения. Ничего страшного сейчас нет. Просто должны работать с этой угрозой,

– отметил Свитан.

Что известно о "Герань-5"?