Модернизированный дрон показали на выставке "Дикие дроны" в Трускавце, сообщает "Милитарный". По словам производителя, изменение конструкции существенно не повлияло на стоимость – базовая версия "Блискавки" стоит 38 500 гривен.

Смотрите также Бьет до 50 километров: что умеет ЗРК HAWK, который США согласовали продать Украине на 108 миллионов

Что изменилось в конструкции и как это повлияло на боевое применение?

Обтекатель – это аэродинамический кожух особой формы, который уменьшает сопротивление воздуха во время полета. После его установки ориентированная дальность "Блискавки" выросла на 30%. Кроме того, дрон стал более стабильным в воздухе, лучше реагирует на порывы ветра, а управление им улучшилось.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

"Блискавка" с обтекателем / Фото "Милитарного"

Обратите внимание! Новая версия уже имеет боевые применения. По отзывам военных, она им больше нравится – от предыдущей конфигурации они отказываться не планируют. Производитель отмечает, что стоимость дрона существенно не изменилась.

Характеристики "Блискавки" следующие:

боевая часть – 8 килограммов;

максимальная высота полета – 2 000 метров;

скорость – до 140 километров в час;

дальность с ретранслятором – до 80 километров;

продолжительность полета в зависимости от веса боевой части – до 60 минут.

Производитель позиционирует дрон как средство для пробития укреплений противника, добавляя, что альтернатив с такой полезной нагрузкой на рынке немного.

Что еще делает Vyriy?

Недавно компания Vyriy Industries показала потоковую сборку дронов – метод, который десятилетиями используют крупнейшие производственные корпорации мира. По словам представителя компании, это позволило существенно увеличить количество беспилотников на выходе без дополнительных инвестиций в капитал.

Lean-методология помогает быстрее обучать персонал и эффективнее использовать капитал, обеспечивая скорость производства беспилотников.