Модернізований дрон показали на виставці "Дикі Дрони" у Трускавці, повідомляє "Мілітарний". За словами виробника, зміна конструкції суттєво не вплинула на вартість – базова версія "Блискавки" коштує 38 500 гривень.

Дивіться також Б'є до 50 кілометрів: що вміє ЗРК HAWK, який США погодили продати Україні на 108 мільйонів

Що змінилося в конструкції і як це вплинуло на бойове застосування?

Обтікач – це аеродинамічний кожух особливої форми, який зменшує опір повітря під час польоту. Після його встановлення орієнтована дальність "Блискавки" зросла на 30%. Крім того, дрон став стабільнішим у повітрі, краще реагує на пориви вітру, а керування ним покращилося.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Блискавка" з обтікачем / Фото "Мілітарного"

Зверніть увагу! Нова версія вже має бойові застосування. За відгуками військових, вона їм більше до вподоби – від попередньої конфігурації вони відмовлятися не планують. Виробник наголошує, що вартість дрона суттєво не змінилася.

Характеристики "Блискавки" такі:

бойова частина – 8 кілограмів;

максимальна висота польоту – 2 000 метрів;

швидкість – до 140 кілометрів на годину;

дальність із ретранслятором – до 80 кілометрів;

тривалість польоту залежно від ваги бойової частини – до 60 хвилин.

Виробник позиціонує дрон як засіб для пробиття укріплень противника, додаючи, що альтернатив із таким корисним навантаженням на ринку небагато.

Що ще робить Vyriy?

Нещодавно компанія Vyriy Industries показала потокову збірку дронів – метод, який десятиліттями використовують найбільші виробничі корпорації світу. За словами представника компанії, це дозволило суттєво збільшити кількість безпілотників на виході без додаткових інвестицій у капітал.

Lean-методологія допомагає швидше навчати персонал і ефективніше використовувати капітал, забезпечуючи швидкість виробництва безпілотників.