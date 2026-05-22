ЗРК HAWK — американська зенітна ракетна система середньої дальності, яка вже захищає українське небо від ракет і дронів, а її детальні технічні характеристики задокументовані у матеріалі Army Recognition. Нові 108,1 мільйона доларів, які схвалив Держдеп, підуть на підтримку наявних комплексів, а не на купівлю нових систем. 24 Канал розповідає про характеристики ЗРК Hawk.

Що таке HAWK і яких результатів очікувати від нової угоди?

MIM-23 HAWK (Homing All the Way Killer – "ракета, що наводиться націль протягом усього польоту") – американська зенітна ракетна система середньої дальності виробництва Raytheon, яка стала на бойове чергування ще у 1959 році і відтоді пройшла щонайменше чотири хвилі модернізацій. Попри вік, HAWK залишається ефективною проти дозвукових крилатих ракет, гелікоптерів і дронів типу "Шахед".

Ключові технічні параметри системи:

Дальність ураження: 45–50 кілометрів;

Висота ураження: до 20 кілометрів;

Швидкість ракети: 2,4 Маха;

Дальність виявлення: 100 кілометрів;

Бойова частина: AN/MPQ-50 54 кілограми (уламкова);

Система наведення (напівактивна радарна) SARH.

Система використовує кілька радарів одночасно:

AN/MPQ-50 для виявлення цілей на великих і середніх висотах (радіус до 100 кілометрів).

AN/MPQ-62 – для низьколітаючих цілей, зокрема крилатих ракет і дронів, що летять нижче 150 метрів над землею.

Версія Phase III отримала систему LASHE (Low-Altitude Simultaneous Hawk Engagement), яка дозволяє перехоплювати кілька низьколетящих цілей одночасно.

Схвалена 21 травня угода не передбачає постачання нових ракетних комплексів. Мовиться про причепи з підйомними щоглами, запасні частини, витратні матеріали та інженерно-технічну підтримку для вже наявних в ЗСУ систем FrankenSAM HAWK. У Держдепі підкреслили, що угода відповідає інтересам безпеки США, посилює обороноздатність України і не змінює загальний військовий баланс у регіоні.

Що ще продають Україні США?

На початку травня 2026 року Держдеп США схвалив ще одну велику збройову угоду з Україною – продаж керованих авіабомб JDAM-ER збільшеної дальності на 373,6 мільйона доларів. До замовлення увійшли 1 200 комплектів хвостових частин KMU-572 і 332 комплекти KMU-556 – головним підрядником стала компанія Boeing. Тоді ж з'явилася інформація про те, що адміністрація Трампа не передбачила фінансування за програмою USAI у бюджеті на 2027 рік.

Ще на початку квітня 2026 року в Офісі Президента відповіли на запитання, чи може Вашингтон зупинити продаж зброї Україні: радник Михайло Подоляк запевнив, що Київ продовжує співпрацю зі стратегічним партнером і відпрацьовує альтернативні сценарії на випадок змін у постачанні. Саме в цьому контексті підтримка наявних комплексів HAWK – через сервісні угоди на кшталт щойно схваленої – набуває особливого значення для стійкості української ППО.