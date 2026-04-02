Радник Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що програма PURL продовжить працювати. В України налагоджена співпраця з американцями, зокрема, надання розвідданих триває.

Чи продовжиться співпраця України зі США?

Михайло Подоляк підкреслив, що тактика, яку використовують Росія та Іран – це масовані хвильові удари, коли немає конкретної цілі, летить багато ракет, дронів. Україна готова підтримувати Штати та пояснює, що така система не буде працювати, якщо чекати точкові удари та вважати, що системи ППО це витримають.

Думаю, ці заяви Трампа і щодо Саудівської Аравії, і щодо інших країн регіону трошки розбалансували глобальний мілітарний ринок, зокрема. Я бачу, що деякі програми продажу американської зброї, наприклад, Саудівської Аравії можуть бути переглянуті,

– сказав посадовець.

Україна готова допомагати США. Зокрема, надати додаткові рішення, мати бізнес-проєкти, зокрема, щодо виробництва дронів. Попри емоційні заяви Трампа в України налагоджена співпраця з американською стороною.

"Думаю, що насамперед інформаційна підтримка, надання розвідданих буде продовжуватися. Також програма PURL буде працювати. Тому що американцям буде дивно остаточно рвати з європейцями, які у цій програмі є базовим донором, з Україною, яка підтримує США на всіх майданчиках, зокрема, на Близькому Сході. Думаю, що Конгрес буде поводити себе більш настійливо", – пояснив радник голови ОПУ.

Зверніть увагу! Президент США Дональд Трамп вкотре зробив скандальну заяву про Україну і витрати США. Він поставив під сумнів доцільність участі Вашингтона у війні в Україні. За його словами, "не треба було лізти в Україну", тому що США витратили сотні мільярдів доларів, не отримавши жодної вигоди для власних національних інтересів. Він розкритикував політику попередньої адміністрації та додав, що його політика суттєво відрізняється. Зокрема, Штати більше не передають озброєння безкоштовно.

