Про це президент заявив в інтерв'ю Reuters. Його опублікували після найбільшої дронової атаки по Україні.

США припинили постачати Україні ракети до Patriot?

За словами Зеленського, це не так.

Нам не перекрили постачання. Я дуже вдячний президенту Трампу та його команді. Але цих ракет Patriot недостатньо для наших потреб,

– цитують його ЗМІ.

Водночас Reuters нагадали, що через конфлікт у Перській затоці попит на Patriot шалено зріс.

Важливо! США та їхні союзники на Близькому Сході випускали по 8 ракет до Patriot по одному іранському безпілотнику.

"Україна досягла прогресу у виробництві власних ракет великої дальності та безпілотників, що дозволяє їй завдавати ударів углиб території Росії у відповідь на російські обстріли українських міст", – додало видання.

Чому Patriot такі важливі?

Це єдині ракети, здатні збивати російську балістику. Власне, Юрій Ігнат із Повітряних сил натякнув на це, коли пояснював, чому під час масованої атаки 24 березня ППО не змогла збити балістичні ракети.

Навіщо Росія запускала стільки "Шахедів" вдень?

Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу сказав, що це може бути помста за ураження пускової установки комплексу "Бастіон" у Криму, тобто така емоційна реакція. А ще успішний удар по "Бастіону" зірвав можливість бити по Україні "Цирконами", тож ворог надолужував "Шахедами".