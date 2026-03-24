Чому так, розповів начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Дивіться також Велика кількість "Шахедів" в небі над Україною, тривога у західних областях: де є загроза

Чому не вдалося збити балістику?

Велику кількість безпілотників цієї ночі було збито, як і фактично усі крилаті ракети.

А от жодну із балістичних ракет, які росіяни запускали з Курщини та ТОТ Донеччини, збити не вдалося. Їх було 7 – це "Іскандер-М" та С-400.

Вони летіли на Полтавську і Запорізьку області. Зокрема, сильно від балістичного удару постраждало Запоріжжя.

Щодо балістики, на жаль, невтішні результати. Удар прийшовся по прифронтових територіях – це Запорізька область, Полтавська. Зрозуміло, що по балістиці працювати може система Patriot, яку ми так потребуємо масштабувати,

– зазначив Ігнат.

До слова, нещодавно президент Зеленський зауважував, що через війну на Близькому Сході Україна може зіткнутися із дефіцитом ракет для систем Patriot. Ресурси США та виробників ППО поступово виснажуються.

Що відомо про атаку на Україну?