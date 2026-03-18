Про це в інтерв'ю ВВС заявив Володимир Зеленський.

Чи може війна на Близькому Сході влинути на постачання зброї Україні?

Глава української держави зауважив, що ескалація на Близькому Сході вигідна для російського диктатора Путіна.

Для Путіна тривала війна в Ірані – це плюс. Окрім цін на енергію, це означає виснаження резервів США та виснаження виробників засобів ППО. Отже, це виснаження ресурсів у України,

– зазначив Зеленський.

Він впевнений, що Україна зіткнеться із фефіцитом ракет для ЗРК Patriot. За слвоами лідера, головним питанням залишається – коли саме запаси на Близькому Сході вичерпаються.

"Америка виробляє 60 – 65 ракет на місяць. Це приблизно 700 – 800 ракет на рік. І в перший день війни на Близькому Сході було використано 803 ракети", – додав Зеленський.

Які альтернативи Patriot є для України?