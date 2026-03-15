Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Цікаво Ексрадник міністра оборони назвав зброю, якої найбільше не вистачає Україні
Що сказав Зеленський про майбутнє випробування нової SAMP/T?
Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Еммануелем Макроном 13 березня найважливішою і найголовнішою темою обговорення була саме альтернатива американським Patriot в контексті систем ППО. За словами президента, комплекс SAMP/T – це єдина на сьогодні в Європі альтернатива.
Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою,
– заявив президент.
Український лідер зауважив, що якщо нова SAMP/T позитивно себе зарекомендує, Україна буде першою у черзі на отримання нових систем.
"Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Еммануелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга", – наголосив президент.
Зеленський підкреслив, що наразі інших альтернатив американській системі Patriot, окрім нової SAMP/T, він поки що не бачить.
Яка найбільша проблема з Patriot для України?
Видання Politico зазначило, що війна США проти Ірану знижує запаси ракет Patriot, які могли б бути поставлені в Україну. Тому є побоювання, що Путін може скористатися цим.
З усім тим, Україна отримала нову партію ракет-перехоплювачів PAC-3 від Німеччини для ЗРК Patriot. Саме ці ракети здатні збивати балістичні та гіперзвукові ракети.
У Міноборони України нагадали, що PAC-3 мають високу маневровість та можуть перехоплювати швидкі цілі, зокрема "Іскандери", гіперзвукові "Кинджали" та "Циркони". Одна пускова установка Patriot може вміщувати до 16 ракет PAC-3.