Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Интересно Экс-советник министра обороны назвал оружие, которого больше всего не хватает Украине
Что сказал Зеленский о предстоящем испытании новой SAMP/T?
Владимир Зеленский отметил, что во время встречи с Эммануэлем Макроном 13 марта важнейшей и самой главной темой обсуждения была именно альтернатива американским Patriot в контексте систем ПВО. По словам президента, комплекс SAMP/T – это единственная на сегодня в Европе альтернатива.
Мы увидим в этом году, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику. В этом году мы получим систему, которую будем тестировать против баллистики. Поэтому если это сработает, это станет долгосрочно хорошей помощью,
– заявил президент.
Украинский лидер отметил, что если новая SAMP/T положительно себя зарекомендует, Украина будет первой в очереди на получение новых систем.
"Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистику, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что как только они начнут сбивать баллистику, сразу будет очередь", – подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что пока других альтернатив американской системе Patriot, кроме новой SAMP/T, он пока не видит.
Какая самая большая проблема с Patriot для Украины?
Издание Politico отметило, что война США против Ирана что война США против Ирана снижает запасы ракет Patriot, которые могли бы быть поставлены в Украину. Поэтому есть опасения, что Путин может воспользоваться этим.
Со всем тем, Украина получила новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 от Германии для ЗРК Patriot. Именно эти ракеты способны сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты.
В Минобороны Украины напомнили, что PAC-3 имеют высокую маневренность и могут перехватывать быстрые цели, в частности "Искандеры", гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы". Одна пусковая установка Patriot может вмещать до 16 ракет PAC-3.