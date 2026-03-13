Об этом сообщил корреспондент Укринформ.
Что известно о визите Зеленского в Париж?
Около 13:30 13 марта украинский лидер прибыл в Елисейский дворец в Париже.
Французская администрация отметила, что главной целью визита является демонстрация неизменной поддержки Украины со стороны Франции. Также там отметили, что никакие международные кризисы не отвлекут внимание Парижа от Киева, а партнерство между странами будет оставаться стабильным.
Также в Елисейском дворце подтвердили, что война в Иране не создает никаких "окон возможностей" для тех, кто имеет целью воспользоваться нынешним геополитическим контекстом. Французские власти убеждены, что подобные расчеты являются ошибочными.
В то же время известно, что лидеры планируют обсудить три блока вопросов. Речь идет о дальнейшей поддержке Украины, усилении давления на Россию и продвижении справедливого и длительного мира в Украине с надежными гарантиями безопасности.
В первом блоке речь пойдет, в частности, о разблокировании кредита ЕС в 90 миллиардов евро, энергетической поддержке Украины и продолжении франко-украинского оборонного сотрудничества с особым акцентом на дронах,
– объяснили в Елисейском дворце.
Между тем источник в Елисейском дворце сообщил, что разблокирование кредита ЕС стало одной из ключевых тем визита Владимира Зеленского во Францию. Напомним, что решение о согласовании этого кредита зашло в тупик из-за блокирования Венгрией и Словакией.
Кроме того, стороны пообщаются о разработке 20 пакета санкций против России, борьбе с ее теневым флотом, а также обсудят усилия в рамках "коалиции желающих" для достижения справедливого мира, подкрепленного гарантиями безопасности для Украины.
После встречи запланирована совместная пресс-конференция и рабочий обед.
К слову, этот визит Владимира Зеленского во Францию является уже двенадцатым с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
12 марта президент Украины прибыл в Бухарест с рабочим визитом. Известно, что лидер встретился с президентом Румынии Никушором Даном и премьер-министром Илие Боложаном.
Кроме ряда политических встреч, Зеленский посетил центр подготовки пилотов истребителей F-16, который работает в Румынии.
Лидеры Украины и Румынии подписали соглашения о сотрудничестве в области энергетики и совместном производстве оружия, в частности дронов. Кроме того, была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между Украиной и Румынией.