Ожидается, что после этого глава государства отправится во Францию для переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует 24 Канал.

Что известно о визите Зеленского в Румынию?

По словам пресс-секретаря президента, в программе визита предусмотрены переговоры с президентом Румынии Никушором Даном, а также с премьер-министром Илие Боложаном.

Кроме политических встреч, глава украинского государства также посетит центр подготовки пилотов истребителей F-16, который работает в Румынии. Этот центр играет важную роль в обучении пилотов для работы с американскими истребителями.

По словам Никифорова, официальную церемонию встречи в резиденции президента Румынии планируют транслировать примерно в 13:30 по центральноевропейскому времени.

После этого запланирован совместный преспидход президентов, который должен состояться около 14:55.

Возможна ли поездка во Францию после Румынии?

Между тем источники сообщают, что после визита в Румынию президент Украины может отправиться во Францию. По информации СМИ, уже на следующий день Зеленский планирует посетить Париж.

В частности, французский телеканал BFMTV сообщает, что в Елисейском дворце должна состояться встреча президента Украины с главой Франции Эмманюэлем Макроном. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы безопасности, поддержки Украины и дальнейшее сотрудничество между странами.

Что известно о последних зарубежных визитах Зеленского?