Об этом сообщает Clash Report. Заявление Рубио прозвучало на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Что Рубио сказал об Украине?

На вопрос о том, стремится ли Россия закончить войну, Рубио ответил, что сомневается в этом. Мол, Москва говорит, что хочет, но есть сомнения.

Мы (администрация США – 24 Канал) не знаем. Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну, как они заявляют, и на каких условиях они готовы это сделать, и сможем ли мы найти условия, которые будут приемлемы для Украины и на которые Россия согласится, но мы будем продолжать это проверять,

– сказал он.

В то же время госсекретарь сказал, что Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции в отношении российской нефти. Впрочем, по его словам, за годы войны стороны достигли прогресса "по крайней мере на техническом уровне". Речь о встрече военных представителей Украины и России.

"Встречи состоятся снова во вторник, хотя это может быть другая группа людей. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы выполнять свою роль в завершении этой войны", – цитируют журналисты Рубио.