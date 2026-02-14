Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля, сообщает Bloomberg.
Смотрите также Будет сдвиг, – международник объяснил, чего ждать от новых мирных переговоров в США
Какую роль играет Китай в войне?
После начала полномасштабной войны в Украине сотрудничество Китая и России усилилось, и, по мнению американского дипломата, таким образом Пекин спонсирует конфликт, хотя он мог бы прекратить закупку российской нефти и газа.
Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и закончить эту войну завтра, а также прекратить продажу ему технологий двойного назначения,
– сказал он.
По его словам, любое мирное соглашение должно быть приемлемым для Украины, и вряд ли Россия готова к реальному компромиссу. Он добавил, что президент Дональд Трамп будет использовать все возможности для достижения мира.
"Я просто не убежден, что в конце концов россияне готовы заключить соглашение или когда-нибудь смогут это сделать. Но знаете, я молюсь за мир, потому что эта война должна закончиться. Это просто ужасно, знаете, мы видим это каждый день", – добавил он.
В то же время он также заявил, что Украина находится в изнурительной фазе войны. По его словам, в декабре российские потери достигали около 35 тысяч военных, в январе – около 30 тысяч убитыми и тяжело ранеными.
О каких объемах помощи идет речь?
Bloomberg пишет, что Россия зависит от китайских поставок деталей и компонентов для производства дронов и другой военной техники. В то же время Пекин снова стал одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти.
Согласно мониторинговым данным, в январе в китайские порты ежедневно поступало около 1,65 миллиона баррелей нефти, это рекордный объем с марта 2024 года и второй по величине показатель с февраля 2022 года.
Даже несмотря на это, Пекин неоднократно заявлял, что хочет сыграть "конструктивную" роль в окончании войны.
Что известно о сотрудничестве Китая и России?
Китай проводит военные учения совместно с Россией и КНДР, отрабатывает модель действий в Юго-Восточной Азии, где россияне принимают активное участие в поддержке посягательств Пекина на этот регион, в частности, в отношении Тайваня.
По данным СМИ, из Китая в Россию поступают станки с числовым программным управлением и спецоборудование, которые применяются для изготовления "Орешника". Стоимость этих компонентов – более 10 миллиардов долларов.