Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности 13 февраля, сообщает Bloomberg.

Смотрите также Будет сдвиг, – международник объяснил, чего ждать от новых мирных переговоров в США

Какую роль играет Китай в войне?

После начала полномасштабной войны в Украине сотрудничество Китая и России усилилось, и, по мнению американского дипломата, таким образом Пекин спонсирует конфликт, хотя он мог бы прекратить закупку российской нефти и газа.

Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и закончить эту войну завтра, а также прекратить продажу ему технологий двойного назначения,

– сказал он.

По его словам, любое мирное соглашение должно быть приемлемым для Украины, и вряд ли Россия готова к реальному компромиссу. Он добавил, что президент Дональд Трамп будет использовать все возможности для достижения мира.

"Я просто не убежден, что в конце концов россияне готовы заключить соглашение или когда-нибудь смогут это сделать. Но знаете, я молюсь за мир, потому что эта война должна закончиться. Это просто ужасно, знаете, мы видим это каждый день", – добавил он.

В то же время он также заявил, что Украина находится в изнурительной фазе войны. По его словам, в декабре российские потери достигали около 35 тысяч военных, в январе – около 30 тысяч убитыми и тяжело ранеными.

О каких объемах помощи идет речь?

Bloomberg пишет, что Россия зависит от китайских поставок деталей и компонентов для производства дронов и другой военной техники. В то же время Пекин снова стал одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти.

Согласно мониторинговым данным, в январе в китайские порты ежедневно поступало около 1,65 миллиона баррелей нефти, это рекордный объем с марта 2024 года и второй по величине показатель с февраля 2022 года.

Даже несмотря на это, Пекин неоднократно заявлял, что хочет сыграть "конструктивную" роль в окончании войны.

Что известно о сотрудничестве Китая и России?