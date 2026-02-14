Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала объяснил, что не ожидает быстрого прорыва. В то же время он предположил, что в определенных вопросах может произойти сдвиг, хотя фундаментальные разногласия остаются.

Переговоры в США не станут прорывом

Желиховский объяснил, что перенос переговоров в США имеет прежде всего политическое значение. По его словам, Вашингтон таким образом пытается взять процесс под больший контроль и повлиять на его динамику.

Напомним! Зеленский заявил, что Украина не получила ответа Москвы относительно предложения прекратить удары по энергетике. Зато Россия продолжила дроновые и ракетные атаки. Новый раунд переговоров может состояться уже на следующей неделе – рассматривают Майами или Абу-Даби.

Однако сам формат встречи не гарантирует изменения позиции России, которая и в дальнейшем будет настаивать на своих требованиях независимо от места проведения.

Я слишком больших ожиданий не имею, но думаю, что Вашингтон недаром предложил площадку именно США, чтобы иметь большее влияние на ход переговоров,

– отметил международник.

Даже если прорыва не будет, определенные точечные сдвиги возможны. Прежде всего это может касаться гуманитарных вопросов, которые легче согласовать, чем территориальные или аспекты безопасности. Именно на этом этапе стороны могут продемонстрировать результат.

Возможно, снова будет подниматься вопрос обмена пленными. И это было бы самое большое достижение в том переговорном треке, в котором мы сейчас находимся,

– подчеркнул Желиховский.

По его словам, фундаментальные вопросы – территории, Запорожская АЭС, гарантии безопасности – остаются самыми сложными. И здесь, по его мнению, Россия не демонстрирует готовности к уступкам, поэтому переговоры могут затянуться и потребовать нескольких раундов.

Изменит ли география переговоров позицию России?

Смена площадки сама по себе не влияет на подход Москвы. Россия одинаково ведет себя независимо от того, где проходят встречи – в Абу-Даби, Стамбуле или потенциально в США. Кремль продолжает продвигать свои максималистские требования и использует переговорный процесс для выигрыша времени.

Россия, где бы ни происходили переговоры, все равно будет требовать своего. География на это никак не влияет,

– объяснил международник.

Он отметил, что Москва заинтересована не столько в быстром завершении боевых действий, сколько в имитации переговорного процесса. Это позволяет ей одновременно демонстрировать якобы готовность к диалогу и продолжать военные действия.

Россия не заинтересована в прекращении боевых действий, она заинтересована в затягивании и использовании переговоров в свою пользу,

– отметил Желиховский.

По его словам, именно поэтому Украине важно не терять коммуникацию с партнерами и параллельно готовиться к возможному обострению. Ведь даже на фоне переговоров Москва может планировать новые наступательные действия в весенне-летний период.

Стоит ли ждать прекращения огня в ближайшее время?

Ожидать быстрой договоренности о прекращении огня пока сложно. По его словам, даже если стороны продолжат встречи, это не означает автоматического выхода из тупика. Переговоры могут снова сосредоточиться на гуманитарном треке, если политические вопросы останутся заблокированными.

Я не прогнозирую, что следующие переговоры будут слишком прорывными. В определенных вопросах можем увидеть сдвиг, но не более,

– подчеркнул международник.

Он добавил, что Россия может параллельно готовить новую наступательную кампанию, используя переговоры как прикрытие. Именно поэтому Украине следует сохранять трезвость в оценках и не рассматривать сам факт встреч как гарантию деэскалации.

Мы должны быть реалистами относительно позиции России и быть готовыми противодействовать ее намерениям в любом случае,

– подчеркнул Желиховский.

По его словам, даже если удастся достичь определенных договоренностей, они потребуют дальнейших раундов и сложных решений. Поэтому процесс может затянуться, а ключевые вопросы будут оставаться предметом торга между сторонами.

