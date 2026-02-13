Аналитики отмечают, что "долго придется ждать" тем, кто думает, что Россия просто сдастся. Об этом сообщает The Atlantic.

Какие потери ожидать двум сторонам в войне?

Как пишет издание, новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о намерении довести потери России до 50 тысяч в месяц. По его словам, это превысит количество новых военных, которых может мобилизовать Москва.

Аналитики приводят данные Центра стратегических и международных исследований за январь 2026 года. Там говорится о том, что суммарные потери обеих сторон в войне скоро могут достичь 2 миллионов. Отмечается, что это больше, чем в любом конфликте Европы со времен Второй мировой войны.

Издание считает, что под влиянием различных факторов Москва якобы способна дольше выдерживать потери, чем Украина.

Имея население, которое более чем втрое превышает население Украины, и номинальный ВВП примерно в 10 раз больше, Россия может поглотить эти ужасные потери гораздо легче, чем украинцы,

– говорится в материале.

В то же время партнеры Украины знают, что "математика потерь не на их стороне", уверяют аналитики.

В частности, приводят слова одного из генералов страны НАТО, который координирует военную помощь Киеву. Он заявил, что ожидание капитуляции России может длиться долго, ведь сигналов об этом нет.

Какие потери Силы обороны наносят России?