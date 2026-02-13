Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Михаил Федоров.

Сколько солдат потеряла Россия за декабрь?

Отчитываясь об эффективности работы Сил обороны, Федоров подчеркнул, что все данные подтверждены.

В декабре Россия понесла рекордные потери – 35 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными,

– сказал министр обороны.

Более того, Федоров назвал новую стратегическую цель Украины. Речь идет о планах ликвидации не менее 50 тысяч военных врага ежемесячно.

К слову, согласно данным Генштаба, по состоянию на 13 февраля российские войска потеряли около 1250950 солдат, из них примерно 800 ликвидировали в течение суток.

Он отметил, что самым эффективным инструментом для нейтрализации вражеских воздушных угроз министр цифровой трансформации являются ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.

Федоров также подчеркнул, что Украине сейчас критически не хватает дополнительных перехватчиков именно этого типа, чтобы надежно прикрыть энергетические объекты зимой, и призвал союзников немедленно передать имеющиеся на складах ракеты PAC-3.

Кроме того, руководитель Минобороны обратился к партнерам с просьбой существенно увеличить финансирование программы PURL – именно через этот механизм Украина получает PAC-3 и другие дефицитные ракеты для ПВО.

Министр отметил, что прикрытие неба над Украиной остается абсолютным приоритетом. Среди актуальных угроз он отдельно выделил дальнобойные ударные дроны. По его словам, в 2026 году система противодействия "Шахедам" будет существенно усилена: уже произошли важные организационные изменения в структуре противовоздушной обороны, а также принят ряд ключевых кадровых решений.

