Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Михаил Федоров.
Читайте также Агрессор продвинулся сразу на двух важных направлениях: обзор фронта и карты от ISW
Сколько солдат потеряла Россия за декабрь?
Отчитываясь об эффективности работы Сил обороны, Федоров подчеркнул, что все данные подтверждены.
В декабре Россия понесла рекордные потери – 35 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными,
– сказал министр обороны.
Более того, Федоров назвал новую стратегическую цель Украины. Речь идет о планах ликвидации не менее 50 тысяч военных врага ежемесячно.
К слову, согласно данным Генштаба, по состоянию на 13 февраля российские войска потеряли около 1250950 солдат, из них примерно 800 ликвидировали в течение суток.
Он отметил, что самым эффективным инструментом для нейтрализации вражеских воздушных угроз министр цифровой трансформации являются ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.
Федоров также подчеркнул, что Украине сейчас критически не хватает дополнительных перехватчиков именно этого типа, чтобы надежно прикрыть энергетические объекты зимой, и призвал союзников немедленно передать имеющиеся на складах ракеты PAC-3.
Кроме того, руководитель Минобороны обратился к партнерам с просьбой существенно увеличить финансирование программы PURL – именно через этот механизм Украина получает PAC-3 и другие дефицитные ракеты для ПВО.
Министр отметил, что прикрытие неба над Украиной остается абсолютным приоритетом. Среди актуальных угроз он отдельно выделил дальнобойные ударные дроны. По его словам, в 2026 году система противодействия "Шахедам" будет существенно усилена: уже произошли важные организационные изменения в структуре противовоздушной обороны, а также принят ряд ключевых кадровых решений.
Последние успешные операции украинских военных
На Лиманском направлении операторы батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады обнаружили и полностью уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня.
Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады впервые в боевых условиях перехватили и уничтожили российский ударный дрон "Клин" с искусственным интеллектом – это произошло во время одного из его первых реальных вылетов.
Служба безопасности Украины установила абсолютный рекорд дальности ударов БпЛА. Так, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми, расположенный в 1750 км от украинской границы.