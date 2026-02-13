Определенные спихи имели обе стороны. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

К теме "Минуснули" почти тысячу россиян и десятки единиц техники: потери оккупантов на 13 февраля

Какие ключевые изменения на фронте?

На северном направлении в Сумской области российские войска атаковали в районе Сум, в частности на север от города в направлении Корчаковки и северо-восток возле Юнаковки. Российские милблогеры утверждали о продвижении на юго-восток от Алексеевки и юг от Юнаковки (северо-восток от Сум), а также об украинских контратаках в Краснопольском районе.

В Харьковской области россияне недавно несколько продвинулись на север от Зыбино, это подтверждено геолокационными кадрами от 11 февраля. Атаки продолжались также у Волчанска, Волчанских Хуторов, Графского, Старицы, Симиновки и в направлении Охримовки.

В направлении Великого Бурлука наступления продолжались 12 февраля у Хатнего и Колядного, но подтвержденных продвижений не зафиксировано. На Оскольском направлении вблизи Купянска россияне продолжали наступления у самого Купянска, Петропавловки, Песчаного, Новоосиневого и Кившаровки, но без подтвержденных успехов.

Украинские силы недавно незначительно продвинулись в направлении Боровой Харьковской области – геолокация от 12 февраля показывает продвижение в южной Богуславке (север от Боровой). Россияне атаковали возле Новоплатоновки, Новоегоровки и Александровки.

Какая ситуация на фронте: смотрите карты от ISW

В Донецкой области россияне продвинулись в Славянском направлении. Так продвижение фиксируется в Никифоровке (юго-восток от Славянска). Атаки продолжались в районе Лимана, Закитного, Дроновки, Резниковки, Платоновки, Свято-Покровского и в направлении Рай-Александровки.

В Константиновско-Дружковском районе наступления продолжались без подтвержденных продвижений, атаки возле Плещеевки, Ильиновки, Русин Яра, Софиевки.

На Добропольском, Покровском, Новопавловском и Александровском направлениях россияне продолжали атаки без существенных успехов, хотя фиксировались попытки инфильтрации (например, юг от Дорожного).

На Запорожском направлении (Гуляйполе) украинские силы недавно продвинулись, россияне атаковали у Цветкового, Терноватого, Доброполье, Дорожнянки, Железнодорожного, но без подтвержденных продвижений.

На Херсонском направлении ограниченные атаки без продвижений. В целом российские войска продолжают интенсивные наступления на нескольких направлениях, но большинство продвижений – незначительные или неподтвержденные, тогда как ВСУ проводят локальные контратаки и эффективно применяют дроны и удары в тыл.

Как Силы обороны бьют по глубокому тылу России?