О новой партии оккупантов, которых ликвидировали украинские бойцы, а также о многочисленной уничтоженной технике врага говорится в официальной сводке Генштаба.
Какие потери россиян на 13 февраля?
С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:
- личного состава – около 1250950 (+800) человек;
- танков – 11667 (+5);
- боевых бронированных машин – 24028 (+3);
- артиллерийских систем – 37254 (+41);
- РСЗВ – 1642 (+1);
- средств ПВО – 1300 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 133392 (+1239);
- крылатых ракет – 4286 (+16);
- кораблей/катеров – (+0);
- подводных лодок – (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 78268 (127+);
- специальной техники –4070 (+0).
Потери врага на 13 февраля / Инфографика Генштаба
К слову, высокопоставленный чиновник НАТО на днях подтвердил данные об огромных потерях россиян в войне против Украины. Так, с начала полномасштабного вторжения потеряно около 1,3 миллионов военных, из них примерно 350 тысяч – погибшие.
Что известно о последних успешных поражениях вражеских целей?
Бойцы 118-й отдельной механизированной бригады впервые уничтожили российский ударный дрон "Клин" с искусственным интеллектом во время одного из его первых боевых применений.
На Лиманском направлении операторы БПЛА 63-й бригады обнаружили и уничтожили замаскированную реактивную систему залпового огня, несмотря на все попытки оккупантов ее спрятать.
А в ночь на 12 февраля Силы обороны ударили по большому арсеналу боеприпасов в Волгоградской области и по оборонному заводу в Тамбовской области. Атаку осуществили с помощью ракет "Фламинго".