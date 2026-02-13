О новой партии оккупантов, которых ликвидировали украинские бойцы, а также о многочисленной уничтоженной технике врага говорится в официальной сводке Генштаба.

Какие потери россиян на 13 февраля?

С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял:

  • личного состава – около 1250950 (+800) человек;
  • танков – 11667 (+5);
  • боевых бронированных машин – 24028 (+3);
  • артиллерийских систем – 37254 (+41);
  • РСЗВ – 1642 (+1);
  • средств ПВО – 1300 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 133392 (+1239);
  • крылатых ракет – 4286 (+16);
  • кораблей/катеров – (+0);
  • подводных лодок – (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 78268 (127+);
  • специальной техники –4070 (+0).

Потери врага на 13 февраля
Потери врага на 13 февраля / Инфографика Генштаба

К слову, высокопоставленный чиновник НАТО на днях подтвердил данные об огромных потерях россиян в войне против Украины. Так, с начала полномасштабного вторжения потеряно около 1,3 миллионов военных, из них примерно 350 тысяч – погибшие.

