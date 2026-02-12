Об этом в своем телеграм-канале сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.
Какую российскую технику удалось уничтожить?
Ранее противник не решался использовать реактивные системы залпового огня так близко к линии соприкосновения. Однако, как только сделал это – наши военные обнаружили цель и ликвидировали ее.
Все это наши пилоты превратили в металлолом!
– написали в 63 бригаде.
Кроме этого им удалось уничтожить 3 пушки, 2 минометы, 2 "буханки" с личным составом, УАЗ и грузовик.
Какие еще недавно были потери у врага?
- Ночью 12 февраля Силы обороны Украины нанесли удары по военным и промышленным объектам в России и на временно оккупированных территориях. Поражены арсеналы боеприпасов, оборонное предприятие и нефтеперерабатывающий завод.
- Кроме этого, за последние сутки украинские защитники уничтожили еще 770 оккупантов. Всего с начала вторжения ликвидировано около 1 250 150 российских военных. Россия также потеряла 11 662 танка, 24 025 боевых бронированных машин и 132 153 беспилотники.
- Также в ночь на 11 февраля 2026 года украинские войска поразили нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" в России, который обеспечивал потребности оккупационной армии, завод охвачен огнем. Силы обороны продолжают наносить удары по важным объектам врага на временно оккупированных территориях и на территории России.