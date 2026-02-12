Об этом в своем телеграм-канале сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

Какую российскую технику удалось уничтожить?

Ранее противник не решался использовать реактивные системы залпового огня так близко к линии соприкосновения. Однако, как только сделал это – наши военные обнаружили цель и ликвидировали ее.

Все это наши пилоты превратили в металлолом!

– написали в 63 бригаде.

Кроме этого им удалось уничтожить 3 пушки, 2 минометы, 2 "буханки" с личным составом, УАЗ и грузовик.

Как украинские военные уничтожали российскую технику: смотрите видео

Какие еще недавно были потери у врага?