Про це у своєму телеграм-каналі повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України.
Яку російську техніку вдалося знищити?
Раніше противник не наважувався використовувати реактивні системи залпового вогню так близько до лінії зіткнення. Однак, як тільки зробив це – наші військові виявили ціль та ліквідували її.
Все це наші пілоти перетворили на брухт!
– написали в 63 бригаді.
Окрім цього їм вдалося знищити 3 гармати, 2 міномети, 2 "буханки" з особовим складом, УАЗ і вантажівку.
Як українські військові знищували російську техніку: дивіться відео
Які ще нещодавно були втрати у ворога?
- Вночі 12 лютого Сили оборони України завдали ударів по військових і промислових об'єктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Уражено арсенали боєприпасів, оборонне підприємство та нафтопереробний завод.
- Окрім цього, за останню добу українські захисники знищили ще 770 окупантів. Загалом з початку вторгнення ліквідовано близько 1 250 150 російських військових. Росія також втратила 11 662 танки, 24 025 бойових броньованих машин та 132 153 безпілотники.
- Також у ніч на 11 лютого 2026 року українські війська вразили нафтопереробний завод "Волгоградський" у Росії, який забезпечував потреби окупаційної армії, завод охоплено вогнем. Сили оборони продовжують завдавати ударів по важливих об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях та на території Росії.