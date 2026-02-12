Про це у своєму телеграм-каналі повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України.

Читайте також Непропорційні та дуже важкі: у НАТО сказали, яких втрат зазнає Росія на війні в Україні

Яку російську техніку вдалося знищити?

Раніше противник не наважувався використовувати реактивні системи залпового вогню так близько до лінії зіткнення. Однак, як тільки зробив це – наші військові виявили ціль та ліквідували її.

Все це наші пілоти перетворили на брухт!

– написали в 63 бригаді.

Окрім цього їм вдалося знищити 3 гармати, 2 міномети, 2 "буханки" з особовим складом, УАЗ і вантажівку.

Як українські військові знищували російську техніку: дивіться відео

Які ще нещодавно були втрати у ворога?