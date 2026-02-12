Загалом армія країни-терористки зменшилися уже на 1 250 150 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Непропорційні та дуже важкі: у НАТО сказали, яких втрат зазнає Росія на війні в Україні

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:

  • особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб;
  • танків – 11 662 (+1);
  • бойових броньованих машин – 24 025 (+5);
  • артилерійських систем – 37 213 (+65);
  • РСЗВ – 1 641 (+3);
  • засобів ППО – 1 299 (+1);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 142);
  • крилатих ракет – 4 270 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 78 41 (+172);
  • спеціальної техніки – 4 070 (+0).

Втрати Росії 12 лютого

Втрати ворога станом на 12 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати Росії: останні новини