Загалом армія країни-терористки зменшилися уже на 1 250 150 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Непропорційні та дуже важкі: у НАТО сказали, яких втрат зазнає Росія на війні в Україні
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив:
- особового складу – близько 1 250 150 (+770) осіб;
- танків – 11 662 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 025 (+5);
- артилерійських систем – 37 213 (+65);
- РСЗВ – 1 641 (+3);
- засобів ППО – 1 299 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 132 153 (+1 142);
- крилатих ракет – 4 270 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 78 41 (+172);
- спеціальної техніки – 4 070 (+0).
Втрати ворога станом на 12 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати Росії: останні новини
Сили оборони України у ніч на 11 лютого успішно атакували нафтопереробний завод "Волгоградський" і об'єкти на окупованих територіях. Наприклад, у районі Гуляйполя удар припав по "Рубікону".
До слова, "Рубікон" – це елітний російський підрозділ дронарів, який вважається одним із найпідготовленіших, а ще отримує значну фінансову підтримку для оснащення. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу зазначав, що там, де з'являється "Рубікон" – одразу виникають проблеми для ЗСУ, зокрема у питаннях логістики. Це був уже другий удар по підрозділу за останні дні.
Також ЗСУ вдалося вперше знищили російський ударний дрон "Клин" зі штучним інтелектом. Це був один із його перших бойових вильотів.