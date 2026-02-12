Сили оборони України у ніч на 11 лютого успішно атакували нафтопереробний завод "Волгоградський" і об'єкти на окупованих територіях. Наприклад, у районі Гуляйполя удар припав по "Рубікону".

До слова, "Рубікон" – це елітний російський підрозділ дронарів, який вважається одним із найпідготовленіших, а ще отримує значну фінансову підтримку для оснащення. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу зазначав, що там, де з'являється "Рубікон" – одразу виникають проблеми для ЗСУ, зокрема у питаннях логістики. Це був уже другий удар по підрозділу за останні дні.