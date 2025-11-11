Про це в етері 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що українські військові констатують, що там, де з'являється "Рубікон" – одразу виникають проблеми для ЗСУ, зокрема щодо логістики.

Чому "Рубікон" випереджає ЗСУ?

Бійці "Рубікону" забезпечуються всім необхідним на найвищому рівні. Росія вкладає чималі гроші в оснащення цього підрозділу та вважає його елітним.

Вони ховаються якомога далі від лінії фронту. А ближче до неї розміщуються менш підготовлені й навчені оператори БпЛА. А важливі цінні кадри подалі, але були випадки, коли ЗСУ влучали великими авіабомбами за місцем розташування цих дронарів на окупованих територіях,

– розповів Ступак.

Ексспівробітник СБУ пояснив, що "Рубікон" на крок попереду виключно через свою масштабність. З його слів, коли Україна створює якусь новинку, зокрема новий вид дрона, то спочатку виготовляється дослідний зразок, лише згодом продукція виробляється партіями.

"Ми обмежені в ресурсах, ми під постійними обстрілами. В Росії є регіони "чисті", які ніколи не відчували на собі приліт українських безпілотників. Там можна спокійно розміщувати виробництво. До того ж є Китай, який допомагає. В нас таких можливостей немає. Коли росіяни виготовили дослідний зразок, далі вже мають змогу штампувати це у величезній кількості завдяки тому, що в них є гроші", – озвучив Ступак.

Однак, він підсумував, що в цьому процесі є недоліки. З одного боку Росія масштабує виробництво дронів, але одночасно з цим стаються випадки, коли в них виявляють недоліки й вони потребують покращення. Якщо в Україні адаптуються швидко, то Росії на внесення змін у виробничий процес йде чимало часу.

Російські воєнкори вказують на те, що порядок війни й загрози змінюються, а Росія продовжує штампувати те, що було актуальне рік тому,

– розповів Ступак.

Що відомо про російський "Рубікон"?