Про це в етері 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що українські військові констатують, що там, де з'являється "Рубікон" – одразу виникають проблеми для ЗСУ, зокрема щодо логістики.
Чому "Рубікон" випереджає ЗСУ?
Бійці "Рубікону" забезпечуються всім необхідним на найвищому рівні. Росія вкладає чималі гроші в оснащення цього підрозділу та вважає його елітним.
Вони ховаються якомога далі від лінії фронту. А ближче до неї розміщуються менш підготовлені й навчені оператори БпЛА. А важливі цінні кадри подалі, але були випадки, коли ЗСУ влучали великими авіабомбами за місцем розташування цих дронарів на окупованих територіях,
– розповів Ступак.
Ексспівробітник СБУ пояснив, що "Рубікон" на крок попереду виключно через свою масштабність. З його слів, коли Україна створює якусь новинку, зокрема новий вид дрона, то спочатку виготовляється дослідний зразок, лише згодом продукція виробляється партіями.
"Ми обмежені в ресурсах, ми під постійними обстрілами. В Росії є регіони "чисті", які ніколи не відчували на собі приліт українських безпілотників. Там можна спокійно розміщувати виробництво. До того ж є Китай, який допомагає. В нас таких можливостей немає. Коли росіяни виготовили дослідний зразок, далі вже мають змогу штампувати це у величезній кількості завдяки тому, що в них є гроші", – озвучив Ступак.
Однак, він підсумував, що в цьому процесі є недоліки. З одного боку Росія масштабує виробництво дронів, але одночасно з цим стаються випадки, коли в них виявляють недоліки й вони потребують покращення. Якщо в Україні адаптуються швидко, то Росії на внесення змін у виробничий процес йде чимало часу.
Російські воєнкори вказують на те, що порядок війни й загрози змінюються, а Росія продовжує штампувати те, що було актуальне рік тому,
– розповів Ступак.
Що відомо про російський "Рубікон"?
У ГУР повідомили, що фінансуванням цього підрозділу опікується в Росії головне управління генштабу міноборони. Зокрема за ним стоїть очільник російського міноборони Андрій Бєлоусов, саме він був ініціатором створення "Рубікону". Тому на його функціонування спрямоване велике фінансування.
Дронарі "Рубікону" зокрема перебувають на Покровському напрямку та залучають для атак шалену кількість безпілотників. Старший офіцер відділення 138-го центру спецпризначення ВСП з позивним "Каспер" розповів, що над ворожою піхотою, яка суне в Покровськ, літає для прикриття "зграя" дронів «Рубікону».
Командир взводу ББС ОПБр імені Богдана Хмельницького Денис з позивним "Єгер" розповів, що бійці "Рубікону" оснащені найкращими безпілотниками, мають у своєму арсеналі величезний їх обсяг. Він додав, що нині для українського війська проблему створюють не стільки піхотні групи, які намагаються зокрема пробують просунутися до траси, яка з'єднує Покровську і Гуляйпільську агломерацію, як цей підрозділ, який їх захищає.