Дрони ворога атакують не лише українських військових, а й тероризують цивільне населення, намагаючись дестабілізувати тилові шляхи та спричинити хаос у місті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву старшого офіцера відділення 138-го центру спеціального призначення ВСП з позивним "Каспер".

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Що відомо про появу "Рубікона" під Покровськом?

За словами "Каспера", штурмові дії окупантів у напрямку Покровська тривають безперервно: на позиції ЗСУ росіяни кидають чисельну піхоту, яку підтримують справжні "хмари дронів". На підступах до міста та на флангах українські захисники знищують ворожу живу силу, однак ворог продовжує натиск, працюю і надалі за старою схемою. За його словами там спостерігається "безмежний рух піхоти нон-стоп".

Намагаються зараз перерізати нам логістику. Вони дуже підковані під fpv-дрони. Залітають дуже далеко та кошмарять. Що ми бачимо – вони кошмарять і мирне населення. Вони навіть не розбираються, які цілі. Їхня основна задача – сіяти паніку,

– зазначив старший офіцер.

Він підкреслив, що цей елітний підрозділ атакує величезною кількістю дронів.

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається найгарячішим. Лише за минулу добу українські захисники відбили 52 атаки у районі Покровська.