Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Окупанти завдали 18 авіаударів, скинули 35 керованих авіаційних бомб та здійснили 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії росіян у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки.

Росіяни атакують на Куп'янському напрямку: ситуація на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу Ольгівки, Нового Миру, Глущенкового, Торського, Серебрянки, Григорівки, Колодязів та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.

На Сіверському напрямку загарбники атакували поблизу Григорівки та в напрямку Сіверська. Загалом минулої доби на цьому напрямку відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Окупанти атакують біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 атаки агресора у районах населених пунктів Покровськ, Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку відбулося 52 атаки: ситуація на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 російських штурмів в районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Зелений Гай, Зелене Поле, Новодарівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку росіяни здійснили безрезультатну атаку в районі Темирівки.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції українських захисників в районі Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку росіяни один раз безрезультатно намагалися наблизитися до укріплень українських оборонців, але зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.