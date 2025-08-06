Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 143 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. Оккупанты нанесли 18 авиаударов, сбросили 35 управляемых авиационных бомб и осуществили 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия россиян в районах населенных пунктов Радьковка, Голубовка, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.

Россияне атакуют на Купянском направлении: ситуация на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи Ольговки, Нового Мира, Глущенкового, Торского, Серебрянки, Григорьевки, Колодязов и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголово.

На Северском направлении захватчики атаковали вблизи Григорьевки и в направлении Северска. Всего за прошедшие сутки на этом направлении произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Оккупанты атакуют возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 атаки агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Котлино, Новоэкономичное, Муравка, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Дачное, Луч, Молодецкое, Лысовка, Зверево, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении произошло 52 атаки: ситуация на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 16 российских штурмов в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Зеленый Гай, Зеленое Поле, Новодаровка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении россияне совершили безрезультатную атаку в районе Темировки.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции украинских защитников в районе Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении россияне один раз безрезультатно пытались приблизиться к укреплениям украинских защитников, но понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.