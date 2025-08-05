Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Сколько россияне сконцентрировано на Покровском направлении?

Трегубов сообщил, что больше всего оккупантов сосредоточено на Покровском направлении – 100 тысяч.

Больше всего вообще россиян на Покровском направлении – 100 тысяч. На Новопавловском последний раз проверяли – было более 60 тысяч. Дело в том, что наши направления это то, куда россияне идут с нашей точки зрения, с наших позиций. А у россиян, собственно, одно и то же самое подразделение может привлекаться на двух наших направлениях, если оно работает в стыке, поэтому там надо смотреть,

– рассказал Трегубов.

К слову, в Генштабе опровергли заявления о якобы окружении подразделений ВСУ в Покровске. Сейчас враг пытается перерезать логистику украинских защитников и проводит наступательные действия северо-восточнее города.