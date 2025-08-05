Об этом во вторник, 5 августа, сообщил Генштаб ВСУ, передает 24 Канал. Враг уже более года тщетно пытается вытеснить защитников из этого района.

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Что происходит под Покровском?

Генштаб ВСУ опроверг информацию некоторых ресурсов о якобы окружении украинских подразделений в Покровске.

В настоящее время противник проводит наступательные действия к северо-востоку от Покровска и предпринимает попытки перерезать логистику защитников. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет.

Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска. Командование ВСУ приняло надлежащие меры для усиления устойчивости нашей обороны на этом направлении,

– говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа аналитики DeepState обновили карту боевых действий – оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Покровском направлении. В частности, противник продвигается в направлении Родинского, где проходит основная дорога снабжения для украинских подразделений.