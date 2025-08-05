Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира спецподразделения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко, заметив, что враг регулярно пытается поразить различную технику на этом участке фронта с помощью дронов. Бьют как по бронетехнике, так и по обычным автомобилям.

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Что известно о боях на Покровском направлении?

Как отметил военный, враг существенно спрогрессировал с начала войны в контексте дронов. В начале полномасштабного вторжения Украина имела серьезное преимущество в беспилотниках. Сейчас враг его сокращает.

Они активно копируют как наши разработки, так и параллельно разрабатывают свои. Если раньше на расстоянии 15-20 километров можно было более-менее спокойно находиться, то сейчас туда долетают некоторые вражеские дроны. Конечно, мы тоже противопоставляем свои технологии и успешно уничтожаем технику и живую силу. Работаем более эффективно. Но свои потери очень болезненны,

– сказал Гвозденко.

Сейчас на расстоянии 15-20 километров от линии фронта враг вполне может попасть в транспорт. Передвигаться стало сложнее.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите карту боевых действий

Кроме того, враг пытается пролезть сверху Покровска и Мирнограда, чтобы еще больше усложнить логистику. Они хотят обойти агломерацию.

Они пытаются обойти агломерацию Покровск – Мирноград с обеих сторон. Активно не заходят в города, а пытаются обойти их. Это создает "клешню" и дает им возможность брать под контроль пути снабжения и ротации подразделений. Это проблема,

– отметил Гвозденко.

Добавим, по состоянию на 5 августа Россия потеряла более 1 миллиона 58 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11071 российский танк, 23091 боевую бронированную машину, 31081 артиллерийскую систему и т.д.