Враг хочет окружить ВСУ в Покровске и перерезать им логистику, передает 24 Канал.
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Где продвинулись россияне в Донецкой области?
4 августа аналитики DeepState обновили карту боевых действий. К сожалению, противнику удалось усложнить ситуацию вокруг украинского города. Так, россияне продвинулись в Сухецком и у Новоторецкого. Эти населенные пункты расположены к северу и северо-востоку от Родинского соответственно.
Где на карте Сухецкое
Где на карте Новоторецкое
К слову, впервые за время активных боев Россия начала бросать женщин на штурм Покровска.
Оккупанты также имели успех на Новопавловском направлении. Здесь враг продвинулся в районе возле Зеленого Поля. Этот поселок расположен на границе с Днепропетровской областью.
Где Зеленое Поле на карте