Ворог хоче оточити ЗСУ у Покровську та перерізати їм логістику, передає 24 Канал.

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Де просунулися росіяни на Донеччині?

4 серпня аналітики DeepState оновили карту бойових дій. На жаль, противнику вдалося ускладнити ситуацію навколо українського міста. Так, росіяни просунулися у Сухецькому та біля Новоторецького. Ці населені пункти розташовані на північ та північний схід від Родинського відповідно.

Де на карті Сухецьке

Де на карті Новоторецьке

До слова, уперше за час активних боїв Росія почала кидати жінок на штурм Покровська.

Окупанти також мали успіх на Новопавлівському напрямку. Тут ворог просунувся у районі біля Зеленого Поля. Це селище розташоване на кордоні з Дніпропетровською областю.

Де Зелене Поле на карті