Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 3 бригаду оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Нацгвардії.

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Як росіянка штурмувала Покровськ?

️У "Спартані" розповіли, що за час активних боїв за Покровськ наші військові бачили уже багато: і "штурмовиків" на милицях, і колишніх ув'язнених, і окупантів під дією наркотичних речовин.

Але жінку під час штурму цього населеного пункту побачили вперше.

Дрони "Спартану" не обирають: кожен, хто прийшов на українську землю, – ворог, якого буде знищено,

– наголосили у бригаді.

Як росіянка намагалася штурмувати Покровськ: дивіться відео

До слова, росіяни, зокрема щонайменше 3 жінки, днями намагалися прорватися у Часів Яр.

Причиною, чому російське командування кидає в м'ясорубку навіть жінок, називають критичні втрати особового складу.