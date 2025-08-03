Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 3 бригаду оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Нацгвардії.
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Як росіянка штурмувала Покровськ?
️У "Спартані" розповіли, що за час активних боїв за Покровськ наші військові бачили уже багато: і "штурмовиків" на милицях, і колишніх ув'язнених, і окупантів під дією наркотичних речовин.
Але жінку під час штурму цього населеного пункту побачили вперше.
Дрони "Спартану" не обирають: кожен, хто прийшов на українську землю, – ворог, якого буде знищено,
– наголосили у бригаді.
Як росіянка намагалася штурмувати Покровськ: дивіться відео
До слова, росіяни, зокрема щонайменше 3 жінки, днями намагалися прорватися у Часів Яр.
Причиною, чому російське командування кидає в м'ясорубку навіть жінок, називають критичні втрати особового складу.