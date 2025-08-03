Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Дивіться також ЗСУ покращили позиції на 2 напрямках, росіяни мають просування на одному: огляд фронту від ISW

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 20 атак росіян. Минулої доби противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 279 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили 10 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Вовчанські Хутори та Красне Перше.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 5 атак окупантів. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку агресор атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка, Серебрянка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове.

На Краматорському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували у районі Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворожі сили здійснили 11 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Яблунівка, Щербинівка та в напрямку Іванопілля й Степанівки.

Ворог атакував на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Полтавка, Попів Яр, Володимирівка, Красний Лиман, Никанорівка, Котлине, Миролюбівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка.

ЗСУ зупинили штурми ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог вчора здійснив 12 атак у районах населених пунктів: Маліївка, Воскресенка, Новопіль, Темирівка, Толстой, Мирне, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Філія.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – росіяни намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку в районі Антонівського мосту.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, минулої доби втрати російської армії склали 920 осіб. Також ЗСУ знешкодили дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 178 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 135 одиниць автомобільної техніки окупантів.