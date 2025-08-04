Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Що відбувається на фронті на ранок 4 серпня?

3 серпня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 1 артилерійський засіб, 8 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та 1 радіолокаційну станцію росіян.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 19 атак.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 8 боєзіткнень у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 9 атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів. Окупанти намагалися просунутися поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки та Сіверська. Минулої доби відбулося 5 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 8 ворожих атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Русиного Яру, Щербинівки, Торецька, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 атак агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося.

Минулої доби на Придніпровському напрямку росіяни двічі без успіху намагалися наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.