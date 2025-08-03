Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
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Що зараз відбувається на фронті?
За словами військових, на Покровському напрямку зафіксовано наступальні дії в районах Родинського, Новоекономічного, Мирнограда, Лисівки та Звірового.
Також українські захисники відбивали атаки противника біля Удачного, Філії та Молодецького.
У напрямку Покровська окупанти проводять розвідку маршрутів для прихованого переміщення. Проте Сили оборони виявляють та знищують противника,
– наголосили в ОСУВ "Хортиця".
На Новопавлівському напрямку російська армія зосередила свої зусилля в районах Толстого, Маліївки та Мирного, там тривають важкі бої. За словами військових, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки противника біля населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Торське та у Серебрянському лісництві.
На Сіверському напрямку українські захисники не допустили втрат позицій в районі Серебрянки, Григорівки, Сіверська та Виїмки.
На Краматорському та Торецькому напрямках росіяни спрямували штурмові дії на оборонні укріплення неподалік Білої Гори, Щербинівки, Олександро-Калинового, Олександро-Шультиного та у міській забудові Торецька. Українські захисники тримають оборону та знищують переважаючі сили ворога.
На Добропільському напрямку Сили оборони відбили ворожі штурмові дії в районі Заповідного, Попового Яру, Маяка та Володимирівки.