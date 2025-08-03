Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

Читайте также "Тотальная утечка" и диверсии в тылу: Сырский объяснил тактику россиян возле Покровска

Что сейчас происходит на фронте?

По словам военных, на Покровском направлении зафиксированы наступательные действия в районах Родинского, Новоэкономического, Мирнограда, Лисовки и Звирово.

Также украинские защитники отражали атаки противника возле Удачного, Филиала и Молодецкого.

В направлении Покровска оккупанты проводят разведку маршрутов для скрытого перемещения. Однако Силы обороны обнаруживают и уничтожают противника,

– отметили в ОСУВ "Хортица".

На Новопавловском направлении российская армия сосредоточила свои усилия в районах Толстого, Малиевки и Мирного, там продолжаются тяжелые бои. По словам военных, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки противника возле населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Мирное, Шандриголовое, Колодязи, Торское и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении украинские защитники не допустили потерь позиций в районе Серебрянки, Григорьевки, Северска и Выемки.

На Краматорском и Торецком направлениях россияне направили штурмовые действия на оборонительные укрепления неподалеку Белой Горы, Щербиновки, Александро-Калинового, Александро-Шультино и в городской застройке Торецка. Украинские защитники держат оборону и уничтожают превосходящие силы врага.

На Добропольском направлении Силы обороны отбили вражеские штурмовые действия в районе Заповедного, Попового Яра, Маяка и Владимировки.