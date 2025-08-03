Армія країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1 056 130 (+920) осіб,

танків – 11 068 (+0),

бойових броньованих машин – 23 071 (+2),

артилерійських систем – 31 025 (+43),

РСЗВ – 1 452 (+0),

засобів ППО – 1 203 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 374 (+178),

крилатих ракет – 3 552 (+1),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 159 (+135),

спеціальної техніки – 3 935 (+0).



Втрати ворога на 3 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, вночі 2 серпня дрони СБУ вразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".



