Армія країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 056 130 (+920) осіб,
  • танків – 11 068 (+0),
  • бойових броньованих машин – 23 071 (+2),
  • артилерійських систем – 31 025 (+43),
  • РСЗВ – 1 452 (+0),
  • засобів ППО – 1 203 (+0),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 374 (+178),
  • крилатих ракет – 3 552 (+1),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 159 (+135),
  • спеціальної техніки – 3 935 (+0).


Втрати ворога на 3 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, вночі 2 серпня дрони СБУ вразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".