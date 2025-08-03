Армія країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 056 130 (+920) осіб,
- танків – 11 068 (+0),
- бойових броньованих машин – 23 071 (+2),
- артилерійських систем – 31 025 (+43),
- РСЗВ – 1 452 (+0),
- засобів ППО – 1 203 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 374 (+178),
- крилатих ракет – 3 552 (+1),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 159 (+135),
- спеціальної техніки – 3 935 (+0).
Втрати ворога на 3 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, вночі 2 серпня дрони СБУ вразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".