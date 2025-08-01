Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію Трампа в Truth Social.

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Що каже Трамп про втрати Росії?

Президент США повідомив, що його проінформували про втрати Росії у війні з Україною. За його даними, майже 20 000 російських солдатів загинули цього місяця, а з початку 2025 року Москва втратила 112 500 солдатів.

"Це дуже багато непотрібних смертей", – зауважив Трамп.

Він підкреслив, що Україна, мовляв, втратила приблизно 8 000 військовослужбовців, і це число не враховує зниклих безвісти. За словами президента США, Україна також втратила цивільних, але в меншій кількості, оскільки російські ракети влучають по Києву та інших українських містах.

Це війна, яка ніколи не мала статися – це війна Байдена, не Трампа,

– вкотре наголосив американський лідер.

Він запевнив, що "тут лише для того, щоб спробувати її зупинити".

Допис Дональда Трампа / Скриншот