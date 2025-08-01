Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що доволі скептично ставиться до візиту Трампа у Пекін для святкування завершення Другої світової війни, у якій Китай переміг Японію. Все тому, що лідер США давно показав, як ставиться до подій, які не на його честь – вони йому не цікаві.

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Чи готовий Трамп зустрітись із Сі Цзіньпіном?

Американський президент не відкидає можливість зустрітись із китайським лідером, проте і не наполягає на цьому. Поки не підтверджено, але саміт, де Дональд Трамп і Сі Цзіньпін могли б обговорити всі важливі питання, ймовірно, готується.

Але маємо розуміти, що за помахом руки, за один день, зупинити бойові дії (на території України – 24 Канал) малоймовірно. Тим паче нема жодного анонсу про зустріч української та російської сторони, де було б підписано угоду про припинення вогню,

– зауважив Валерій Клочок.

На його думку, щоб це відбулось, "колективний Кремль" має дати команду, проте, щоб це було реально, має втрутитись Пекін і сказати "стоп".

Володимир Путін може проявити суб'єктність та відмовитись припиняти війну проти України, але, зважаючи на зовнішню підтримку від Китаю та Північної Кореї, Росія самостійно не зможе довго продовжувати агресії.

Звісно, окупанти мають певні запаси, проте в умовах інтенсивної та тривалої війни вони скоро вичерпаються, якщо Сі Цзіньпін вирішить припинити військову допомогу.

Тому я вважаю, що бойові дії ще триватимуть, проте Путіна все ж підштовхнуть до того, що йому доведеться зупинятися,

– додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Зазначимо, цього тижня представники США знову контактували з особами, наближеними до Кремля, однак розмова не принесла очікуваного результату. За словами держсекретаря США, з боку Росії не помітно реального прагнення до миру, попри неодноразові намагання Трампа домовитися про припинення війни. У Вашингтоні наголосили, що в разі відсутності прогресу можуть бути застосовані нові санкції, зокрема проти енергетичного й банківського секторів Росії.