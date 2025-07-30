Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Трампа для Breitbart News.

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Що сказав Трамп про можливу зустріч із Сі?

Трамп сказав, що давно має теплі особисті стосунки із Сі, попри зростання напруженості між обома країнами.

Водночас він додав, що Сі та китайці не можуть витримати тиску, який США чинять на торгівлю, і що не поспішає налагоджувати цей зв'язок.

Трамп стверджує, що зустріч із китайським лідером може відбутися уже найближчим часом, можливо, й 2025 року.

Президент США заявив, що готовий й сам поїхати до Китаю.

(Сі – 24 Канал) хоче, щоб я поїхав туди (у Китай – 24 Канал), і він збирається приїхати (у США – 24 Канал). Ми тільки збираємося узгодити дати, але насправді ми з нетерпінням чекаємо цього. Це була одна з найнеймовірніших поїздок за мій перший термін... Побачимо, що буде, але, найімовірніше, ми поїдемо до Китаю в недалекому майбутньому, можливо, до кінця цього року – і він (Сі – 24 Канал) приїде сюди.

– сказав Трамп.

Водночас за день до цього він поставив умову, за якої може відвідати Китай, – і це особисте запрошення від Сі.

"Інакше я не зацікавлений", – заявив президент США.

Також Трамп наголосив, що сам він не шукає зустрічі із Сі.