Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Breitbart News.

Смотрите также "Для Трампа проще был бы визит в Китай": зачем Трамп поехал в Европу

Что сказал Трамп о возможной встрече с Си?

Трамп сказал, что давно имеет теплые личные отношения с Си, несмотря на рост напряженности между обеими странами.

В то же время он добавил, что Си и китайцы не могут выдержать давления, который США оказывают на торговлю, и что не спешит налаживать эту связь.

Трамп утверждает, что встреча с китайским лидером может состояться уже в ближайшее время, возможно, и в 2025 году.

Президент США заявил, что готов и сам поехать в Китай.

(Си – 24 Канал) хочет, чтобы я поехал туда (в Китай – 24 Канал), и он собирается приехать (в США – 24 Канал). Мы только собираемся согласовать даты, но на самом деле мы с нетерпением ждем этого. Это была одна из самых невероятных поездок за мой первый срок... Посмотрим, что будет, но, вероятнее всего, мы поедем в Китай в недалеком будущем, возможно, до конца этого года – и он (Си – 24 Канал) приедет сюда.

– сказал Трамп.

В то же время за день до этого он поставил условие, при котором может посетить Китай, – и это личное приглашение от Си.

"Иначе я не заинтересован", – заявил президент США.

Также Трамп отметил, что сам он не ищет встречи с Си.