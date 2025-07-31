Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про наміри Трампа щодо війни в Україні?

За словами Джона Келлі, президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня.

І Росія, і Україна мають домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня,

– заявив американський дипломат на Радбезі ООН.

Він також зазначив, що Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру.

До речі, Дональд Трамп 29 липня заявив, що дає Росії 10 днів для того, щоб та припинила війну проти України. У разі невиконання цього американський лідер планує ввести мита та інші заходи проти Кремля та його партнерів.

Раніше Трамп заявляв, що хоче скоротити 50-денний строк, який він дав Путіну для укладання мирної угоди. За словами глави Білого дому, причиною цього стало його розчарування у тому, що російський диктатор після переговорів все одно продовжує бомбардування України.