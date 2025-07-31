Володимира Путіна може стримати лише поєднання західної зброї, сильного економічного тиску і розвиток оборонної промисловості в Україні. Таку думку 24 Каналу висловив голова Центру спільних дій Олег Рибачук, зауваживши, що дипломатичним шляхом цю війну завершити неможливо.

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Чому Росія не боїться санкцій?

Попри жорстку риторику США, в Москві демонструють зневагу до нових обмежень. Кремль сподівається, що Індія і Китай продовжать купувати нафту, а Європа обмежиться гучними заявами.

Рибачук зазначив, що ефект від американських санкцій може бути обмеженим, якщо не посилити тиск одночасно на партнерів Кремля. За його словами, Індія вже демонструє готовність зменшити обсяги закупівель нафти в Росії, що може спричинити втрату до 30% прибутків.

Не все так "райдужно" для росіян, як вони намагаються це представити,

– зауважив голова Центру спільних дій.

Рибачук також пояснив, що Китай опиняється під зростаючим тиском через підтримку Росії у війні. Європейський Союз пов'язує торговельні відносини з позицією Пекіна, а США вже пригрозили стовідсотковими тарифами у разі подальшої співпраці з Кремлем.

США можуть передати зброю Україні не напряму?

На тлі обмеженої дії санкцій ключову роль у стримуванні Росії має відіграти оборонна підтримка. За словами Рибачука, адміністрація Трампа може не передавати зброю напряму, але дозволить її закупівлю європейцями, а частина цих систем потрапить в Україну.

Трамп дозволяє європейцям закуповувати найновішу американську зброю. Частина цієї зброї, очевидно, буде потрапляти в Україну,

– пояснив голова Центру спільних дій.

Він наголосив, що в такому форматі зникають попередні обмеження, адже США не можуть впливати на умови використання зброї, яку Україні передають інші країни. Це відкриває нові можливості для зміцнення оборонних спроможностей у критичний момент війни.

Україна готується відновити виробництво балістики?

Російська агресія вимагає не лише імпорту, а й відновлення оборонного потенціалу всередині країни. Рибачук наголосив, що Україна має традицію у створенні балістичного озброєння, і зараз потрібні інвестиції для масштабного виробництва.

Ми спроможні випускати власну балістику. У нас збереглися можливості, потужності,

– зауважив голова Центру спільних дій.

Він додав, що на тлі неспроможності американського ВПК покрити всі потреби, європейські країни можуть спрямовувати кошти на українське виробництво. Це дозволить зміцнити оборонну автономність і компенсувати брак західних постачань.

Путіна не зупинять переговори

Пошук компромісів із Кремлем вичерпав себе. За словами Рибачука, Путін діє навмисно і цілеспрямовано, продовжуючи знищення українських міст навіть на тлі міжнародних заяв.

Маємо справу з патологічним вбивцею, який просто має параноїдальну ідею. Дипломатичним способом цю війну не закінчити,

– підкреслив голова Центру спільних дій.

Він нагадав, що Трамп сам визнав безперспективність переговорів із Москвою та відмовився від телефонних контактів із Путіним. Спроби Росії зімітувати діалог більше не працюють, бо продовжуються обстріли мирних українських міст. Саме тому, підсумував Рибачук, Путіна може зупинити лише сила у формі зброї, тиску і переваги на полі бою.