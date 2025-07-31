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Як донька Келлога відреагувала на атаку по Україні?

Росія завдала чергового масованого удару БпЛА по Україні. На це відреагувала донька Келлога Меган Моббс.

Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа,

– написала вона.

Моббс, яка також є ветеранкою армії США, вважає, що таким чином Володимир Путін "випробовує рішучість і силу Америки".

"Ми не повинні виявитися не готовими", – наголосила Моббс.

До слова, це вже не вперше донька Келлога реагує на масовану атаку Росії по Україні. Раніше в червні на тлі російського обстрілу вона заявила, що Росія не хоче миру. Вона також зазначала, що цілями Росії є цивільне населення.