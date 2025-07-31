Сообщает 24 Канал со ссылкой на Меган Моббс в X.

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Как дочь Келлога отреагировала на атаку по Украине?

Россия нанесла очередной массированный удар БпЛА по Украине. На это отреагировала дочь Келлога Меган Моббс.

Киев подвергается массированной атаке дронов. Не ошибайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа,

– написала она.

Моббс, которая также является ветеранкой армии США, считает, что таким образом Владимир Путин "испытывает решимость и силу Америки".

"Мы не должны оказаться не готовыми", – подчеркнула Моббс.

К слову, это уже не впервые дочь Келлога реагирует на массированную атаку России по Украине. Ранее в июне на фоне российского обстрела она заявила, что Россия не хочет мира. Она также отмечала, что целями России является гражданское население.