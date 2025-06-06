Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Меган Моббс в X.

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Как дочь Келлога отреагировал на российский обстрел

Дочь Келлога обратилась к отцу прямо во время массированной российской атаки по Киеву.

Шумная ночь в Киеве, тату! Возможно, это из-за взрывов и стрельбы среди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира,

– написала Моббс.

Она добавила, что цель России – чтобы США поверили, что она наносит ответные удары. Однако украинские удары по территории страны-агрессора были нанесены в ответ на непрерывные российские атаки на гражданское население и только после того, как глава Кремля Владимир Путин отказался от прекращения огня.

"Он хочет только продолжения войны, причем по всей Украине", – резюмирует дочь Келлога.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил Моббс за поддержку Украины. Также он выразил благодарность ее отцу – Киту Келлогу за "встречу в Вашингтоне, важный разговор и полное взаимопонимание".

Заметим, что Меган Моббс – руководительница гуманитарного фонда R.T. Weatherman Foundation, который занимается логистическим хабом на границе Румынии и Украины и через который доставляют медикаменты и другую помощь в украинские больницы.